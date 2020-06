Coppa Italia – Obiettivo record di ascolti per la Rai: si punta ai 12 milioni di spettatori

Stasera dopo tre mesi dall’ultima partita disputata il 9 marzo il calcio italiano ripartirà. In campo a Torino all’Allianz Stadium scenderanno in campo Juventus e Milan per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, mentre domani sera toccherà all’Inter di Antonio Conte far visita al Napoli di Gennaro Gattuso.

Lo sport più amato e seguito d’Italia dunque riapre i battenti e lo farà trasmettendo le partite in chiaro, su Rai 1. Come riporta La Gazzetta dello Sport il desiderio del Ministro Vincenzo Spadafora sarà esaudito e l’obiettivo è superare il record di share che resta dal 5 ottobre 2010. Era un’Inter-Roma di Coppa Italia ed in quell’occasione gli spettatori superarono gli 11 milioni. Con la voglia di ritornare a vedere i propri idoli in campo la Rai questa sera o domani punterà al record: si cerca di toccare quota 12 milioni di spettatori.



