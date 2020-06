Prove di 3-4-1-2 per Conte, Eriksen dal 1′ in Coppa Italia? Le ultime di formazione su Napoli-inter

Sono passati ormai più di 3 mesi dall’ultima partita, sabato l’Inter scenderà in campo contro il Napoli per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-1 dell’andata a favore dei partenopei. Vari sono i dubbi da chiarire per Antonio Conte in vista dell’impegno di sabato. I primi riguardano la difesa. Skriniar sembrerebbe essere infatti l’unico certo di un posto da titolare. Secondo TuttoSport, ad ora, Godin è quello più indietro tra tutti per condizione fisica, complice anche un infortunio al rientro agli allenamenti. Bastoni ha ripreso ad allenarsi in gruppo da una settimana, e da pochi giorni invece è tornato con la squadra anche De Vrij. Allertati quindi Ranocchia e d’Ambrosio anche se sembra che sia l’olandese che il giovane italiano classe ’99 possano partire titolari.

A centrocampo invece sicura la coppia Brozovic-Barella. Il nodo da sciogliere è il ballottaggio tra Eriksen e Sensi. In queste settimane il tecnico salentino ha provato il nuovo modulo che vedrebbe il danese dietro al confermato duo Lukaku-Lautaro. Non sarebbe quindi strano vedere partire il centrocampista numero dodici dalla panchina. La probabile formazione contro il Napoli:

Inter (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Young, Eriksen, Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

