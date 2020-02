Coppa Italia, scelto l’arbitro di Inter-Napoli: precedenti favorevoli per i nerazzurri

Toccherà a Gianpaolo Calvarese di Teramo la direzione di Inter-Napoli, semifinale d’andata di Coppa Italia in programma a San Siro domani sera, alle ore 20.45. Il fischietto abruzzese verrà coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Longo, mentre il quarto uomo dell’incontro sarà La Penna. Al VAR ci saranno invece Mariani e Paganessi, con quest’ultimo in qualità di Assistente VAR. Due le gare arbitrate da Calvarese in stagione, entrambe in campionato: bilancio positivo per i nerazzurri che con il fischietto di Teramo vantano una vittoria ed un pareggio. Una sconfitta invece nell’unico precedente in Coppa Italia in un match della Beneamata.

Questa, nel dettaglio, la squadra arbitrale completa.

Arbitro: CALVARESE

Assistenti: RANGHETTI-LONGO

IV ufficiale: LA PENNA

VAR: MARIANI

AVAR: PAGANESSI

