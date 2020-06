Coppa Italia, serve una pazza Inter per rimontare il Napoli: da Facchetti a Pandev, gli eroi della storia nerazzurra

Sarà una partita insolita quella del prossimo sabato tra Napoli e Inter per l’assenza del pubblico sulle tribune del San Paolo, in un contesto rispetto al quale dovremo però farci l’abitudine almeno per qualche mese. I nerazzurri di Antonio Conte saranno chiamati alla rimonta dopo la sconfitta per 0-1 rimediata in casa lo scorso febbraio. Il tecnico leccese sa che i propri uomini hanno nelle corde la possibilità di battere la squadra di Gattuso, come fatto anche in campionato per 1-3 in terra partenopea. Servirà dunque replicare quella prestazione ed affidarsi anche alla storia di un club abituato alle rimonte.

Come ricordato da La Gazzetta Sportiva, restando nel contesto della Coppa Italia, basta tornare alla finale del 1977-78 quando contro il Napoli, passato in vantaggio con Restelli, l’Inter riuscì a vincere grazie al pareggio di Altobelli e la rete a 3′ dal triplice fischio di Bini. Nel recente passato, invece, è ancora negli occhi dei tifosi interisti l’impresa solamente sfiorata contro la Juventus nel 2016. Allo 0-3 dell’andata dei bianconeri a San Siro, l’Inter rispose con un netto 0-3 all’Allianz Stadium. I rigori, con un errore di Palacio, furono però fatali e consentirono ad Allegri di passare in finale.

Fuori dalla Coppa Italia, però, come dimenticare la rimonta dell’Inter sul Bayern Monaco nell’edizione 2010-11 della Champions League. All’Allianz Arena la squadra di Leonardo va addirittura sotto 2-1, ma poi scatta l’ultimo colpo di coda dei residui del Triplete: Eto’o, Sneijder, Pandev, 4-2 e quarti. Ma in Europa, si diceva, la casistica è ricca: nel mito c’è la semifinale del 1963-64, contro il Liverpool. Andata 3-1 per i Reds, al ritorno a San Siro ribaltone firmato da Corso, Peirò e Facchetti, preludio di una coppa vinta.

