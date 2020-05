Cordoba rivive le emozioni del 2010: “Barcellona squadra più forte della storia, ma noi pronti a fare male. A Kiev importantissima”

Un’annata speciale e ricca di momenti catartici. Quella 2009/2010, rimarrà una stagione indelebile per i cuori nerazzurri, piena di emozioni, capovolgimenti di fronte, snodi chiave e soprattutto successi. Immagini indimenticabili e fresche, non solo nella mente dei tifosi, ma anche in quelle dei protagonisti della cavalcata trionfale che ha portato alla conquista del Triplete. Tra questi, Ivan Ramiro Cordoba, che ha ripercorso, insieme al suo ex compagno Cristian Chivu, nella puntata di Inter Calling speciale #Timeless2010, alcuni dei momenti più importanti di quella stagione, dalla battaglia con la Roma, passando ovviamente per la finale di Madrid. Queste le sue parole:

DINAMO KIEV CROCEVIA FONDAMENTALE – “Quella partita è stata importantissima e racconta un po’ il carattere di quella squadra, quello di non arrendersi mai e cercare il risultato fino alla fine, con giocatori che cercavano sempre di dare tutto”.

CARATTERE E MODULO – “Il 4-2-3-1 è stato determinante per le ultime partite, quando le squadre lasciavano qualche spiraglio l’Inter era pronta a fare male, si vede anche dalla partita contro il Barcellona, quella era la squadra più forte della storia ma noi eravamo consapevoli che potevano anche concedere qualcosa dietro e noi saremmo stati pronti a fare male e così è stato. Dal Chelsea, da quel modulo è partito un modo di giocare che è stato determinante”.

LA BATTAGLIA CON LA ROMA – “Quando la Roma ci aveva superati ci siamo detti che non dovevamo più sbagliare niente poi quando è finita la partita della Roma contro la Sampdoria ci siamo detti che non ci avrebbe fermato più nessuno e così è stato, tutto il lavoro fatto e la voglia di vincere ci ha spinti dove siamo arrivati. Anche la finale di Coppa Italia è stata una battaglia fino alla fine”.

MADRID – “Dopo più di 10 anni all’Inter realizzare di aver fatto qualcosa di così incredibile sembra un sogno poche squadre al mondo sono riuscite a conquistare il Triplete, poi il ritorno a San Siro, l’alba, lo stadio strapieno sono stati momenti indimenticabili”.

