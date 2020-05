Cordoba: “All’Inter gruppo fantastico, che sorpresa nella mia ultima partita. A Madrid ci ha aiutato Santa Rita”

In una diretta Instagram fatta insieme a Javier Zanetti (leggi qui le parole dell’ex capitano), Ivan Ramiro Cordoba ha ricordato l’addio all’Inter: “Qualche giorno prima avevo preso la decisione, perché dovevo fare un altro intervento e non volevo farmi fare un contratto senza giocare, nonostante il presidente Moratti mi avesse proposto di continuare. Ho giocato l’ultima gara nel derby, ma senza far girare troppo la voce per non abbassare la tensione: ed invece, a sorpresa, prima del riscaldamento eravate tutti con la maglia numero due, è stato incredibile. Ma io non volevo togliere l’attenzione dalla gara, il gruppo veniva prima di tutto”

Cordoba continua: “Quando sono arrivato ero emozionato, con giocatori del calibro di Zanetti, Baggio e Zamorano. Sono stato accolto in maniera incredibile da tutto il gruppo. Quando sono diventato senatore ho capito cosa volesse dire diventare un punto di riferimento”.

Spazio ai ricordi relativi alla finale con il Bayern Monaco: “Il giorno prima della finale di Champions facemmo una fatica a dormire, è stata davvero terribile. Abbiamo acceso una candela a Santa Rita, e sono convinto che lei ci ha concesso un bel miracolo. Allora non ci rendevamo conto di quanto fosse importante quanto fatto”.

Cordoba continua: “Ora possiamo dirlo alla gente: nella sera dopo le partite ci ritrovavamo in casa e ballavamo spesso, Zanetti ballava spesso fino a notte fonda. Serata incredibile, con Cambiasso bravissimo nel karaoke”.

Sulla carne Asado: “Samuel lo faceva benissimo, ora riesco a vantarmi di essere in grado di cucinarla anche io, ma ogni volta che lo preparo dico sempre che il merito è degli argentini con cui ho giocato all’Inter”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!