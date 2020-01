Cordoba: “Atalanta avversario scomodo. Lukaku e Zapata? Ricordano Vieri, vi spiego come si fermano”

In vista del match di sabato sera dell’Inter contro l’Atalanta – avversario probabilmente più in forma e più scomodo da affrontare in questo esatto momento – La Gazzetta dello Sport ha raggiunto un ex difensore interista che allo stesso tempo conosce benissimo due pericolosi attaccanti della Dea. Stiamo parlando di Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore centrale e beniamino della tifoseria dell’Inter, connazionale sia di Zapata che Muriel. Queste le sue impressioni innanzitutto sulla stagione nerazzurra: “All’Inter nessuno ha mai avuto paura di parlare di scudetto. Oggi deve essere lo stesso. Che brutto cliente questa Dea, il peggiore”. Di seguito, la prima parte dell’intervista:

Cordoba, il suo pronostico?

“Non ne faccio: tiferò Inter, ma è un match da tripla. Una squadra sempre più solida, che ha già fatto propri i concetti dell’allenatore, contro un super attacco, che recupera un certo Zapata…”.

Che lei conosce bene.

“Attaccante fortissimo, una certezza in Serie A. E non da oggi. A Bergamo ha fatto il salto di qualità, giusto restare, ma penso che il suo destino sia segnato: ormai vale una big europea, a giugno potrebbe arrivare la grande chiamata”.

Con Duvan si confronta anche su temi extra-calcistici.

“Abbiamo due Fondazioni in Colombia. E anche Muriel, con la beneficenza, è in prima linea. Il nostro è un modo di aiutare i più deboli: parlo di anziani e, soprattutto, bambini. Non possiamo garantire una carriera da sportivi professionisti, ma proviamo a prepararli a una vita con delle possibilità: studiando o imparando un mestiere possono evitare più facilmente di prendere brutte strade”.

Lui o Lukaku: chi sceglie?

“Sono simili, tra i più tosti da affrontare: che potenza, mi ricordano Vieri. Un consiglio per le due difese? Mai stargli addosso, ti ‘ammazzano’: è fondamentale giocare d’anticipo”.

E Muriel?

“Ha qualità uniche, gli mancava solo la continuità. E a Bergamo la sta trovando, altrimenti non avrebbe segnato undici gol stagionali già a gennaio”.

