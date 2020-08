Cordoba: “Conte deve rimanere, ha costruito basi solide all’Inter. Europa League? Io ci credo”

L’Inter si sta preparando alla sfida di Europa League contro il Getafe e sarà decisiva per il cammino dei nerazzurri in coppa. Antonio Conte ha chiuso al secondo posto in classifica in Serie A, migliorando di molto quello che era il trend degli ultimi anni. A fare un bilancio sulla stagione della Beneamata ci ha pensato Ivan Ramiro Cordoba, raggiunto dai microfoni del Corriere dello Sport. Il pupillo interista si è concesso in un’intervista a 360° sulla sua ex squadra con cui ha vinto tutto.

CONTE – “Non posso commentare le sue parole, perché sono cose interne alla società. Ha sempre avuto un carattere forte e certi sfoghi ci stanno, ma l’importante è sistemare poi tutto. La priorità resta sempre l’Inter. Secondo me Conte deve restare, perché ha già costruito importanti basi per la vittoria. La squadra deve tornare ad alzare un trofeo e lui il lavoro più difficile l’ha già fatto. Credo che lui voglia dei ritocchi in rosa che gli consentano di vincere, perché manca solo quello a questa Inter”.

BILANCIO STAGIONALE – “In campionato è stata sicuramente un’annata positiva, oltre agli 82 punti l’Inter ha ottenuto la miglior difesa e il maggior numero di vittorie in trasferta. I numeri danno ragione ai ragazzi e a Conte. Ora aspettiamo di vedere l’Europa League”.

RAMMARICHI – “Sinceramente qualche rammarico ce l’ho, soprattutto se penso ai tanti punti buttati. Rispetto la Juventus per quello che ha fatto, ma da tifoso interista sono convinto che questa squadra avesse tutto per vincere lo Scudetto. Peccato”.

OTTIMISMO – “Credo che l’Inter il prossimo anno possa interrompere la striscia vincente della Juventus. Aspettiamo di vedere cosa succederà sul mercato, ma sono ottimista dopo questo grande processo di crescita”.

EUROPA LEAGUE – “L’Inter può vincere la coppa, perché ha dimostrato in questo finale di stagione di stare davvero bene. Sarebbe bellissimo iniziare la nuova stagione con un trofeo ed una Supercoppa Europea da giocare. Io ci credo”.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<