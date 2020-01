Cordoba: “Inter, punta allo scudetto! Conte e Gasperini? I migliori in Italia”

Uno con l’esperienza ed il curriculum di Ivan Ramiro Cordoba, non può assolutamente provare alcun timore nel parlare di scudetto alla portata di questa Inter. L’ex centrale colombiano, nella seconda parte dell’intervista rilasciata questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, è entrato pure nella sfida di sabato sera tra Inter e Atalanta, parlando di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini come i migliori tecnici in circolazione in Italia. Le sue dichiarazioni:

Conte-Gasperini: una sfida nella sfida.

“Su Antonio, sarò onesto: visto il suo passato, dubitavo potesse inserirsi subito nel nostro mondo. Invece, certi risultati, nascono sia dal lavoro di Marotta che dal suo. È un professionista vero: dava l’anima da giocatore della Juve, idem oggi sulla panchina dell’Inter. Gian Piero sta facendo cose veramente importanti: oggi, in Italia, sono i migliori”.

Cosa non funzionò a Milano?

“Restò per poche settimane, io ero infortunato: non ci fu modo di confrontarci. Peccato, mi sarei divertito: il suo gioco è moderno ed efficace. E senza dimenticare che il primo compito resta quello di non subire gol, coinvolge alla grande i difensori. Lo ammetto: mi sarebbe piaciuto lavorare con lui”.

Come si troverebbe nelle loro difese a tre?

“Benissimo, giocando a destra o sinistra. Non da centrale, credo che mi utilizzerebbero così. Ma anche la linea a quattro ha molti aspetti positivi, il calcio nel tempo è cambiato: conta il modulo, ma soprattutto l’atteggiamento. Anni fa si seguiva l’avversario pure al bar, oggi si difende in modo più dinamico”.

La Dea può confermarsi tra le prime quattro?

“Perché no? E in Champions ha tutto per superare il Valencia. Ha dimenticato le prime tre sconfitte, qualificandosi agli ottavi meritatamente. E contro gli spagnoli può, anzi, deve osare. Come? Giocando da Atalanta”.

Dall’altra parte, qual è l’obiettivo?

“Se giochi nell’Inter devi lottare sempre per il massimo: la paura di pronunciare la parola ‘scudetto’ non deve esistere…”.

