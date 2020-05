Cordoba: “Mou ha dato l’anima per l’Inter, ma che paura quando si arrabbiava! Lukaku? Grave errore dello United venderlo così”

Ivan Cordoba è stato senza dubbio uno dei giocatori stranieri più attaccati alla maglia nerazzurra, un lampante esempio di interismo che dura tuttora. Il centrale colombiano ha vinto tutto all’ombra della Madonnina e ricorda ancora con grande affetto i 12 anni di dolori e trionfi passati all’Inter. L’ex difensore ha concesso una lunga intervista al Daily Mirror, dove ha raccontato, tra le altre cose, anche la sua vita in nerazzurro e analizzato l’attuale situazione del club di proprietà Suning.

Cordoba ha dichiarato: “La differenza tra la mia Inter del triplete e lo United del Trouble? Sinceramente è piuttosto complicato fare un confronto. Innanzitutto Alex Ferguson e Josè Mourinho erano molto differenti come allenatori. Certo, tutti siamo contenti di aver fatto parte di questo raro e storico record di trofei in una sola annata, ma il confronto non si può fare. La gioia più grande per me è stata vedere coronati gli sforzi di Massimo Moratti, che si è sforzato moltissimo per farci crescere. Mourinho ha dato l’anima per noi e per l’Inter“.

“Josè quando si arrabbia fa paura, prende a calci tutto quello che gli capita a tiro. Una volta, in una partita contro la Fiorentina, colpì una borsa del ghiaccio e cadde a terra. Quando lo sento gli domando se gli fa ancora male il sedere per la botta che ha preso oppure no! Impareranno a conoscerlo presto anche al Tottenham“.

Sulla attuale squadra di Antonio Conte invece, Cordoba ha detto: “Ashley Young e Christian Eriksen sono grandissimi calciatori, che daranno tanta quantità e qualità. Sono molto felice che abbiano sposato la causa nerazzurra, sono due grandi acquisti. Lukaku? Sono convinto che il Manchester United abbia sbagliato clamorosamente a venderlo. Per me è un attaccante straordinario, ne hanno sottovalutato o incompreso le potenzialità. Lo ritengo un campione, anche perché è un leader molto positivo all’interno dello spogliatoio, si fa volere bene. Conte è stato determinante per il suo approdo all’Inter“.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!