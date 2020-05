Cordoba ricorda il primo duello con Ronaldo: “Pensai tutta la notte a come affrontarlo”

Uno dei migliori attaccanti della storia del calcio. Ronaldo il Fenomeno è stato un’icona di questo sport per moltissimi anni, reinventando il ruolo di prima punta e rivoluzionando movimenti e stile in un ruolo in continua evoluzione. Un’ammissione di superiorità nei confronti del brasiliano è arrivata anche da parte di Ivan Cordoba, ex difensore dell’Inter, che ha scelto di ricordare un episodio molto particolare datato 1997.

In campo in Copa America, Brasile e Colombia si affrontarono con Ronaldo e Cordoba protagonisti nel faccia a faccia al limite dell’area dei cafeteros. In un post su Twitter, un appassionato ha scelto di postare un video che vede il difensore interista distendersi per provare a fermare il Fenomeno. La risposta del centrale non si è fatta attendere ed ha scatenato una pioggia di emozioni: “Posso dirvi che quella notte non ho dormito per pensare a come avrei affrontato Ronaldo. Fu uno dei duelli più importanti della mia intera carriera”. Uno scontro tra due grandissimi e che ha visto imporsi il difensore, nonostante il talento ed il genio di Ronaldo. Testa a testa bellissimo, raccontato in questi tweet.

