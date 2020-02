Coronavirus, a rischio l’Europa League: Inter-Ludogorets a porte chiuse?

Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona–Cagliari ed anche Torino–Parma: queste sono le partite rinviate, per ora, per quanto riguarda la Serie A. Il Coronavirus è arrivato in Italia e in particolare in Lombardia e in Veneto, ecco perché i massimi organi statali e sportivi, hanno “chiuso” la massima serie così come tantissime altre partite anche di categorie inferiori.

Dando uno sguardo al campo, l’Inter tornerà ad allenarsi nella giornata di oggi, in vista della gara europea di giovedì a San Siro con il Ludogorets. Attenzione però, la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League è un’altra partita ovviamente a rischio. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’ipotesi al momento più probabile è che si giochi a porte chiuse evitando il rinvio del match, visto e considerato anche il fitto periodo di impegni tra campionato e Coppa Italia della squadra di Conte.

Al Centro Suning intanto, erano già state attivate alcune misure di sicurezza: chiunque volesse entrare doveva dimostrare con il proprio documento di non provenire dagli undici comuni del focolaio. Attenzione massima dunque, saranno giorni importanti per i nerazzurri, cercando di capire come e quando si potrà tornare in campo.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!