Coronavirus, non solo gli Europei: anche Tokyo 2020 a rischio rinvio. Martedì la decisione del CIO

Non solo gli europei, ma anche le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono a rischio rinvio. A sottolinearlo è il giornalista Nicolò Schira, che sottolinea come martedì il CIO prenderà una decisione. Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico, farà, in videoconferenza e telefonicamente, il punto sulla situazione dei Giochi con i rappresentanti delle federazioni sportive internazionali, alla luce dell’emergenza Coronavirus.

Con i suoi interlocutori parlerà anche del fatto che, a causa della pandemia, sono saltati molti tornei di qualificazione ai Giochi di varie discipline, e questo pone seri problemi. In prospettiva bisognerà, nel caso in cui Tokyo 2020 dovesse svolgersi regolarmente, tentare di ovviare a questo problema. Alcuni giorni fa, il numero uno del Cio aveva dichiarato che “daremo prova di flessibilità”. Invitando gli atleti “a continuare a prepararsi“. Bach, aveva precisato anche precisato che “il Cio terrà conto delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

