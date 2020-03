Coronavirus, blocco totale del calcio in Spagna: il comunicato de LaLiga e RFEF

Stop al calcio fino a quando non lo decide il governo. Marca ha scelto queste parole per comunicare la nota diffusa solo pochi minuti fa in relazione alla Liga e agli altri campionati spagnoli. La massima serie della Spagna e la RFEF hanno infatti annunciato l’estensione dei provvedimenti relativi allo Stato di Emergenza del Paese estesi anche all’ambito calcistico. Non si tornerà a giocare fino a quando lo sport non riguarderà più un rischio per la salute pubblica: questo il messaggio comunicato dalla Liga che, di fatto, blocca ogni manifestazione.

“Sia la RFEF che la Liga vogliono mostrare il loro ringraziamento pubblico nei confronti di chi sta dedicando i suoi più grandi sforzi per contribuire ai servizi essenziali agli spagnoli: vogliamo mostrare la nostra vicinanza per i morti di questo periodo ed un grande abbraccio al mondo dal mondo del calcio per tutte le famiglie che stanno vivendo questa difficile situazione”. Questo il messaggio pubblicato da LaLiga e RFEF che annuncia il blocco definitivo del calcio spagnolo. Stop in simbiosi con le scelte del Governo: troppi i rischi, anche in Spagna, legati al Coronavirus.

