Coronavirus, Borja Valero: “In questi momenti capisci il vero valore delle persone. La gente ora prova a farsi coraggio”

Intervistato dall’account Instagram della pagina 433, il centrocampista dei nerazzurri Borja Valero racconta il suo punto di vista in merito all’emergenza che l’Italia sta affrontando, parlando anche dei giochi che è costretto ad inventarsi per i suoi figli e con i quali trascorre il tempo di quarantena.

EMERGENZA – “Ho sempre detto che le persone si vedono nei momenti di difficoltà, lì si vede veramente come sono le persone. Qui la gente si sta unendo, lavora allo stesso modo e lo sto vedendo anch’io. Qui vicino la gente esce sui balconi sempre alla stessa ora cantando canzoni e provando a darsi coraggio per provare a passare le giornate in modo migliore avendo sempre un po’ di speranza”

GIOCHI – “Creo tantissimi giochi per intrattenere i bambini per più tempo possibile. Ora ho inventato questo calcio tennis sul mio letto. La palla deve toccare una parte del letto ed arrivare dall’altra parte. A mio figlio è piaciuto tantissimo ed ogni giorno mi chiede mille volte di giocare”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

https://www.passioneinter.com/notizie-nerazzurre/inter-news-live/