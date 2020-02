Uva (vicepres. Uefa): “Coronavirus, il calcio verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare”

A prescindere dal calcio giocato, la questione che sta tenendo maggiormente botta in ambito sportivo in queste ore è ovviamente quella relativa all’allarme sanitario seguito alla diffusione del nuovo-coronavirus in territorio europeo. Mentre in Italia per il momento la soluzione adottata dagli organi competenti sembra essere quella del proseguimento delle competizioni a porte chiuse finché non rientrerà l’allarme, a livello continentale la Uefa, in attesa di ulteriori sviluppi, non si è ancora esposta su eventuali contromisure o modifiche all’organizzazione corrente degli eventi. Nel frattempo però, il vicepresidente Michele Uva – come riportato da Sportmediaset – ha commentato così la posizione della federazione:

“Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare. Siamo in una fase d’attesa, monitoriamo paese per paese, il calcio deve seguire le indicazioni governative dei singoli Stati. Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare”

