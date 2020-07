Coronavirus, c’è il primo caso positivo in Serie A: si tratta di un tesserato del Parma

Il primo positivo della Serie A dopo la ripresa del campionato è un tesserato del Parma. A comunicare la notizia è lo stesso club ducale tramite una nota sul sito ufficiale: “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente“.

L’elemento positivo era presente mercoledì, quando la squadra di Roberto D’Aversa è stata sconfitta per 2-1 dalla Roma. Anche il club giallorosso, dunque, si sottoporrà ai controlli nei prossimi giorni. Come previsto dal protocollo, il gruppo squadra verrà monitorato per due settimane. Saranno inoltre sottoposti a tamponi per tutta la durata del periodo di monitoraggio. Gli allenamenti per il derby di domani (ore 19:30) contro il Bologna possono comunque proseguire.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<