Coronavirus, Champions ed Europa League verso la sospensione: la decisione dell’Uefa

Pronto lo stop a Champions ed Europa League. A riferirlo è Marca che, con una notizia diffusa solo pochi istanti fa ed ancora in aggiornamento, annuncia i possibili provvedimenti che la Uefa sceglierà di adottare per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Dopo lo stop della Serie A e, in base alle notizie dell’ultim’ora anche quello della Liga ferma per due giornate, la Federazione è pronta ad arrestare anche Champions ed Europa League. Oggi sarebbero in programma solo alcuni dei match di andata degli ottavi di finale, con le sfide che coinvolgono Inter e Roma già rinviate a data da destinarsi. Una soluzione estrema ma doverosa, visto anche il contagio che ha colpito la Juventus e la quarantena per bianconeri, nerazzurri e per i Blancos del Real Madrid. In arrivo dunque la parola fine, momentanea, sulle competizioni europee, in attesa degli ultimi aggiornamenti.

