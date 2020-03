Coronavirus, è caos anche in Sudamerica: la Libertadores si ferma, in Argentina vanno avanti

Arrivano i primi contagi da Covid-19 anche in Sudamerica. Il calcio oltreoceano è però in un limbo molto pericoloso dato che – come riporta La Gazzetta dello Sport – la Conmebol non ha dato alcuna direttiva. La Copa Libertadores, per esempio, si è fermata ed ha deciso di sospendere tutte le gare. In Argentina – invece – il campionato va avanti.

Ed è proprio lì che c’è lo scontro più duro: il River Plate si rifiuta di giocare la partita di Superliga a causa di alcuni sintomi riscontrati in alcuni giocatori della squadra giovanile. Il club di Buenos Aires è ferma sui propri passi e con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che “la squadra non si presenterà a Tucuman”.

Il braccio di ferro continua, almeno fino a quando non interverrà il Governo: la Federazione ha avuto rassicurazioni dalle autorità sanitarie e dunque il calcio in Argentina andrà avanti, anche contro i pareri delle stesse società.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!