Emergenza Coronavirus, anche Fondazione Pupi costretta ai box: “Ma l’attività non si ferma”. L’invito a seguire le indicazioni del governo

In regime di coronavirus, c’è un Paese in quarantena: e questo si fa sentire a tutti gli anfratti delle realtà sociali, non si parla solo di calcio e manifestazioni: ci sono i locali, gli uffici, i supermercati. E, tra le realtà che toccano più da vicino il mondo Inter, c’è anche quella della Fondazione Pupi di Javier Zanetti, che in un comunicato ha dato conto di non poter essere temporaneamente in grado di proporre attività rivolte ai propri sostenitori, raccomandando sempre di seguire le indicazioni delle istituzioni. Ecco dunque il comunicato, scritto da Paula e Javier Zanetti, diffuso sui social network della fondazione.

“In questi giorni difficili, siamo fortemente convinti che sia necessario attenersi alle disposizioni che vengono date dal Governo, per poter riprendere quanto prima la nostra vita di tutti i giorni – si legge – Questo ci porta, a malincuore, a non poter proporre al momento iniziative di incontro e sensibilizzazione con i nostri sostenitori. Visto che ci piace sempre guardare avanti con un sorriso, abbiamo pensato che sia giusto che la responsabilità sociale non si fermi e che ci siano dei modi di condivisione e aiuto che possano essere portati avanti, nonostante tutto. Proprio per questo ci impegneremo a raccontarvi ancora di più, con gli strumenti a disposizione, le attività della Fondazione PUPI e le diverse possibilità di sostegno, perché la Catena dei Valori Solidali non si ferma! Un forte abbraccio e grazie di cuore!”.

