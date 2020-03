Coronavirus, il bel gesto di Stankovic: dona materiale sanitario agli ospedali in Serbia

Si sta mobilizzando tutto il mondo, tutti stanno cercando di dare una mano ognuno con le disponibilità a sua disposizione. Il virus che ha messo in ginocchio l’Italia ed il mondo intero sta regalando anche qualcosa di “buono”: la solidarietà umana. Il mondo del calcio si è mobilitato fin dal primo giorno e sono tantissime ormai le donazioni di calciatori e addetti ai lavori agli ospedali in difficoltà in questo momento.

Anche Dejan Stankovic – come riporta TuttoMercatoWeb.com – ha fatto un bellissimo gesto per gli ospedali in Serbia: l’ex Inter ha infatti donato respiratori e materiale sanitario per far fronte a questa gravissima emergenza.



