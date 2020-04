Coronavirus, il diktat di Antonio Conte: rientro di tutti i giocatori a Milano entro Pasquetta

Sono sette i giocatori nerazzurri che hanno abbandonato Milano, in comune accordo con la società, durante l’emergenza Coronavirus per raggiungere le rispettive famiglie nei loro Paesi d’origine. Si tratta di Brozovic, Handanovic, Lukaku, Eriksen, Young, Moses e Godin.

Ora, come riportato da calciomercato.com, Conte ha ordinato il rientro di tutti quanti entro lunedì 13 aprile, giorno di Pasquetta, anche se al momento ancora non c’è una data riguardo alla ripresa degli allenamenti. I giocatori, una volta atterrati a Milano, dovranno passare altre due settimane in quarantena. Il rientro su un campo di calcio nn avverrà quindi prima di fine aprile/inizio maggio.

