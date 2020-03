Coronavirus, il messaggio di Conte: “Rispettiamo le regole, uniti ce la faremo”

Anche Antonio Conte ha voluto rilasciare un messaggio a supporto dei tanti italiani che in questi giorni sono bloccati a casa in conseguenza delle misure prese dal governo per limitare il contagio del Nuovo Coronavirus. In un video pubblicato da Sky Sport, il tecnico dell’Inter invita al rispetto delle regole, fondamentale per poter uscire il prima possibile da questa particolare situazione.

Queste le parole dell’allenatore nerazzurro: “Mi raccomando, restiamo a casa e rispettiamo le regole. È l’unico modo per superare questa emergenza: il momento è duro, ma uniti ce la faremo. Forza e coraggio”.



