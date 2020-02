Coronavirus, il ministro Spadafora: “La Serie A si giocherà a porte chiuse”

Il Coronavirus ha messo in ginocchio la Serie A e non solo, Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, è intervenuto sul tema ai microfoni del Tg 2: “Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo dpcm abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse. Il provvedimento non è stato esteso al resto d’Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi”.

Ecco quindi che in uno scenario abbastanza surreale, fino a nuove indicazioni, lo sport per mezza Italia sarà fermo. Il calcio, in particolare la Serie A, dovrebbe continuare a tenere “compagnia” ai tifosi, con le partite che si svolgeranno a porte chiuse, come in occasione del derby d’Italia Juventus-Inter di domenica.



