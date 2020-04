Coronavirus, il premier Conte: “Anche gli allenamenti sospesi fino al 15 aprile”

Un nuovo annuncio ed un’estensione delle misure anti Coronavirus. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi pochi minuti fa ha infatti comunicato la proroga delle norme adottate dal Paese per contrastare l’epidemia fino al prossimo 15 aprile.

Un annuncio seguito da una comunicazione molto specifica rivolta agli sportivi e, in particolare, alle squadre di calcio. Il premier ha infatti annunciato la sospensione degli allenamenti anche per le società sportive e gli atleti professionisti. Il divieto, ha riferito Conte, è stato assunto “onde evitare che delle società sportive possano pretendere l’esecuzione di una prestazione sportiva anche nella forma di un allenamento. Ovviamente gli atleti potranno allenarsi in maniera individuale, ma non collettiva”. Ancora due settimane di isolamento dunque per le formazioni di Serie A dal punto di vista degli allenamenti, in attesa di conoscere quello che sarà il futuro del calcio italiano, anch’esso costretto a fare i conti con il virus.

