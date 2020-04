Coronavirus, infermiere ‘in campo con la sua maglia’. L’omaggio di Candreva: “I veri campioni siete voi!”

Avere stampato sulle proprie spalle il nome del proprio idolo è sempre un’emozione, a maggior ragione può anche aiutare in un momento così difficile come può essere quello che sta attraversando l’Italia in questo periodo.

Sono tante le fotografie girate sul web in queste settimane scattate dalle corsie degli ospedali, con diversi infermieri e medici che hanno voluto rendere omaggio ai propri beniamini scrivendo il loro cognome e il loro numero di maglia sui camici e le tute protettive usati nella lotta al coronavirus.

L’ultimo in ordine cronologico è quello di Antonio Candreva e del suo numero 87. L’esterno nerazzurro ha postato su Instagram la foto e non ha nascosto l’emozione: “Quando il figlio mi ha mandato il messaggio in privato mi sono sentito un po’ in imbarazzo nel vedere il mio nome sulle spalle di persone così GRANDI…. di questa grande mamma dell’Ospedale di Brindisi . Ne sono onorato e la ringrazio , ma credo che sulla schiena dovreste metterci il vostro di nome e magari il numero delle persone che avete curato e mandato a casa dai loro cari…perché i VERI CAMPIONI siete voi. Grazie di cuore per tutto quello che state facendo”.

Ecco il post: