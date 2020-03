Coronavirus, Inter in isolamento. Attività sospese per i nerazzurri: il comunicato

Primo caso di contagio per Coronavirus in Serie A. A farne le spese è Daniele Rugani, risultato positivo al Covid-19 ma, per il momento, da asintomatico. Grande attenzione e tensione sia negli ambienti che circondano i bianconeri sia, in particolare, tra le fila dei nerazzurri.

L’Inter infatti ha deciso di sospendere tutti gli allenamenti, con i giocatori che nelle prossime ore si sottoporranno a tutti gli esami del caso per verificare la loro situazione ed escludere nuovi possibili contagi. Tocca anche la Serie A il Coronavirus: dopo aver paralizzato l’Italia intera, l’emergenza riguarda da vicino anche il panorama calcistico italiano.

Questo, nel dettaglio, il comunicato diffuso dall’Inter: “MILANO – FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!