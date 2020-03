Coronavirus, le istruzioni di Young: “E’ davvero il momento di fare la vostra parte. State al sicuro!”

Ashley Young, esterno inglese arrivato all’Inter dal Manchester United durante la finestra invernale di calciomercato, si è lasciato andare ad una lunga riflessione sul proprio profilo Twitter per parlare dell’emergenza sanitaria del coronavirus e consigliare alcune istruzioni per evitare il contagio.

Ecco le sue parole: “Ciao a tutti, volevo solo condividere i miei pensieri dato che attualmente vivo in Italia, l’epicentro del virus. Un supermercato oggi rappresenta il posto principale di diffusione di questo virus. Parlare con la famiglia e gli amici a casa e sentire di andare a prendere il cibo mi sembra semplicemente pazzo. Ricorda, blocco significa blocco! In Italia andare al supermercato è sorprendentemente calmo niente lotte per il cibo, niente scaffali vuoti e certamente niente maltrattamenti per il personale che limita il cibo o per qualsiasi motivo! E in quasi tutti i casi di solito è solo una persona che fa acquisti per una famiglia! Per favore leggi quanto segue e condividi questo se non l’hai già fatto,è davvero il momento di fare la tua parte per affrontare questa terribile crisi globale in cui ci troviamo! Fare la fila per andare al supermercato è normale, ma non per l’accumulo o l’avidità. I supermercati hanno limitato il numero di persone che entrano in qualsiasi momento, quindi non è mai troppo affollato! Quindi aspetta e sii paziente ad entrare se il tuo supermercato sta facendo questo”.

Le istruzioni di Young: “Se devi salire sull’ascensore, entra solo con un’altra persona, 2 persone per ascensore alla volta. E stai sui lati opposti dell’ascensore e rivolto verso il muro – non espirare verso lo sconosciuto. Usa sempre i guanti dal momento in cui esci dalla macchina! Non vuoi toccare i carrelli su cui sono state usate altre mani. Tieni i guanti finché non torni in macchina. Usa una maschera o una sciarpa per coprire il naso e la bocca. Mantieni sempre la distanza alla cassa. Tieni il carrello dietro di te quando lo svuoti poiché impedisce alle persone di avvicinarsi troppo. Non mettere i tuoi acquisti proprio sopra quelli di qualcun altro, fai uno spazio tra i loro e i tuoi in modo che nessuno dei tuoi acquisti tocchi i loro. Qui non possiamo mettere i nostri generi alimentari sul tappetino della cassa fino a quando la persona di fronte non ha finito di pagare”.

Il messaggio di Young: “Questo può sembrare duro ma tratta tutti quelli che non sono in casa come se avessero il virus, semplicemente non lo sai! Ancora più importante, stai al sicuro! Questo è ciò che stiamo facendo qui, non è una reazione eccessiva, sta al sicuro. E ricorda solo che anche gli altri dovrebbero guardarti in questo modo. Non è orribile, è un modo per mantenere le distanze per aiutare alla fine a salvare vite”.

