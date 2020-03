Coronavirus, la paura dei medici: “Possibili rischi cardiaci per chi è stato infettato?”

Oltre a capire quando ripartire con il calcio, sarà determinante comprendere anche come farlo. Come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, l’insieme dei medici sportivi avrebbe posto all’attenzione il timore che le conseguenze del Coronavirus siano più preoccupanti del previsto. Sebbene gli sportivi abbiano altissime probabilità di guarigione senza problemi (è già accaduto ad alcuni calciatori così come ai cestisti dell’NBA), i dottori sospettano che il virus porta portare con sé conseguente preoccupanti a livello cardiaco.

Ipertensioni, aritmie, danni cardiaci acuti e un 70% di cardiopatia ischemica, con possibili danni a cuore e polmoni. Sono queste – nella misura più estrema – le conseguenze che i medici temono possano verificarsi anche a seguito della guarigione del paziente, e per scongiurare le quali avrebbero chiesto esami più approfonditi, di secondo e terzo livello. Anche questo, quello medico, sarà quindi un tema da affrontare nel momento in cui si riavrà la possibilità di tornare in campo.

