Coronavirus, la Protezione Civile distribuisce le 300mila mascherine donate dall’Inter

Con il calcio bloccato ormai da settimane, l’Inter si è resa protagonista con un bel gesto di solidarietà per l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Il Gruppo Suning, infatti, ha consegnato al Dipartimento della Protezione Civile le 300mila mascherine per fronteggiare la pandemia, arrivate direttamente da Pechino e già distribuite nelle regioni italiane. Oltre a queste, sono stati donati altri materiali di carattere sanitario, come prodotti utili per la disinfezione ed indumenti protettivi.

Non è il primo gesto di solidarietà che compie la società nerazzurra in questo periodo. Qualche mese fa, infatti, il presidente Steven Zhang era intervenuto in soccorso alla diffusione del COVID-19 in Cina, donando 300 mila mascherine alla città di Wuhan. Attraverso la campagna di crowdfunding #TogetherAsATeam, l’Inter e Suning hanno raccolto 658mila euro, somma devoluta poi all’ospedale Luigi Sacco di Milano, che agisce in prima linea contro l’emergenza.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!