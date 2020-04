Coronavirus, la Uefa allenta la presa sul FFP: niente bilanci il prossimo anno

Il Coronavirus sta mettendo il mondo moderno di fronte ad una crisi senza precedenti, portando a misure drastiche. Come nel caso del Fair Play Finanziario, che verrà “accantonato” temporaneamente dalla Uefa. La situazione di difficoltà in cui stanno versando i club, infatti, ha costretto il massimo organo calcistico europeo ad un’azione decisa per evitare il collasso.

Come ha chiarito il recente comunicato, “sono state sospese le norme sulle licenze relative alla preparazione e alla valutazione delle future dichiarazioni finanziarie dei club, esclusivamente per la partecipazione alle competizioni Uefa 2020/21”.

In sostanza, per quanto verrà poi calcolato sulla base triennale per il calcolo del break-even point, per la prossima stagione non sarà necessario presentare il bilancio. Inoltre, data l’emergenza senza precedenti, nel futuro esame della situazione finanziaria dei club verranno tenute in considerazione le circostanze straordinarie legate alla pandemia in corso.

