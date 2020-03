Emergenza Coronavirus, lady D’Ambrosio: “Ho deciso di chiudermi in casa con la famiglia. Esco solo se…”

Continua a destare paure in Italia l’emergenza Coronavirus. Anche la moglie di D’Ambrosio, Enza De Cristofaro, si è detta molto preoccupata per l’epidemia in corso, ed ha deciso di limitare al massimo le uscite, chiudendosi in casa con la famiglia. Queste le parole postate su Instagram: ““Rispetto ogni forma di reazione a questa paura. Capisco chi vuole concedersi comunque un momento di svago in pubblico, chi invece come me ha deciso di chiudersi in casa con tutta la famiglia e concedersi un’ora al parco “quando e se” il tempo lo permette e chi decide di indossare mascherine e guanti senza dover temere di essere chiamato “ipocondriaco. Se ognuno di noi curasse e riguardasse il proprio nucleo familiare sarebbe già tanto. Evitare comportamenti irrispettosi verso il prossimo è tantissimo! Aiutiamoci, ragazzi!!!“.

