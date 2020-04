Coronavirus, l’emergenza paralizza il mercato: il Liverpool riflette su Werner

Mentre il Barcellona fa i conti con le resistenze dell’Inter per Lautaro Martinez, il Liverpool è costretto ad allentare la presa per Timo Werner. L’attaccante tedesco, finito anche nei radar nerazzurri come possibile sostituto dell’argentino, sembra sempre più ad un passo dall’addio al Lipsia. Tra le tante pretendenti, i Reds nelle scorse settimane hanno scelto di accelerare con insistenza prima di dover arrestare improvvisamente la loro corsa.

A spiegare i dettagli relativi all’affare è il Mirror che racconta di una frenata improvvisa del Liverpool dovuta al Coronavirus. A causa dell’emergenza sanitaria, e riflettendo anche sulla crisi economica che si appresta a colpire il calcio europeo, i Reds avrebbero scelto di rinviare ogni affare con il Lipsia per Timo Werner. Occhio però al possibile inserimento nella trattativa del Bayern Monaco, frustrato dalle tensioni instaurate con il Manchester City per l’assalto a Sane. Non solo l’Inter ed il Liverpool dunque sull’attaccante tedesco: pronti a far follie anche i bavaresi per il centravanti del Lipsia.

