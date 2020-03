Coronavirus, l’ex Inter Guly: “In Argentina c’è panico. Gli italiani stanno regalando immagini emozionanti”

Intervistato dai microfoni di TMW, l’ex nerazzurro Andres Guglielminpietro, anche detto Guly, ha analizzato la situazione relativa al Coronavirus in Argentina parlando, nel dettaglio, anche del calcio sudamericano e dei ricordi relativi alla sua esperienza italiana.

RISPOSTA ARGENTINA – “Io vivo a La Plata, vicino Buenos Aires. In città serpeggia il panico, soprattutto per le notizie che arrivano dall’Italia e dalla Spagna. Per ora i casi in Argentina sono pochi, meno di 100, ma le persone stanno iniziando a stare a casa in auto-isolamento: per le strade della città c’è poco movimento. Le notizie che arrivano dall’estero non sono confortanti e la paura fa stare in casa gli argentini. La situazione si evolve minuto dopo minuto, ora dopo ora. A volte mi sento tranquillo, a volte meno: l’evoluzione è imprevedibile”

COPPA AMERICA RINVIATA – “Ce l’aspettavamo. Questa situazione non tornerà alla normalità in breve tempo, finché non sarà identificato un farmaco o un vaccino. Il sistema economico argentino è molto fragile: all’estero la situazione è più sostenibile e i Governi possono intervenire e far ripartire l’economia, qui è impossibile. Se l’Argentina dovesse fermarsi per uno o due mesi, sarebbe un disastro. Come popolo siamo abituati alle crisi economiche, ma questa sarebbe unica nel suo genere”

CALCIO ARGENTINO – “Sono stati i giocatori e i dirigenti a fare pressioni per interrompere il campionato. L’esperienza di ciò che è successo in Europa, dove si è andati avanti e molti sono risultati positivi al Coronavirus, è stata fondamentale per convincere il movimento a fermarsi in tempo”

IMMAGINE ITALIANA – “Mi restano impressi gli italiani che si affacciano dai balconi per cantare e le testimonianze di chi sta lottando in questa battaglia. Sono immagini che mi stanno emozionando particolarmente”



