Coronavirus, l’Inter rimborserà i tifosi bloccati in Cina

L’epidemia riguardante il Coronavirus non si limita soltanto al campo medico ma sfocia in ogni singolo settore globale, coinvolgendo anche il calcio italiano e, in particolare, l’Inter, squadra che ha fatto dell’internazionalità il proprio stile di vita.

DERBY A RISCHIO – In particolare i problemi relativi alla squadra nerazzurra riguardano la prossima sfida di campionato, il derby della Madonnina contro il Milan, da sempre sentitissimo nella città di Milano. Parecchi supporters nerazzurri, infatti, pur avendo già comprato da mesi il biglietto per assistere alla gara, saranno costretti a dare forfait perché bloccati in Cina.

RIMBORSO ASSICURATO – In questo contesto l’Inter ha deciso di schierarsi in favore dei suoi tifosi che non riusciranno a rientrare a Milano; la società nerazzurra, infatti, ha istituito un canale speciale di rimborso dei biglietti. Una mossa che può, purtroppo, solo in parte ripagare chi avrebbe voluto sostenere la causa nerazzurra in una gara così sentita, ma che mette ancora una volta in mostra l’importanza che le società calcistiche ripongono nei loro tifosi.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!