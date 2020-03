Coronavirus, Lukaku non convocato dal Belgio? La specifica: “Per il momento…”

Nazionali influenzate dall’emergenza Coronavirus? È questo lo scenario che, in forma di indiscrezione, sta circolando nelle ultime ore in Europa. In particolare, pare che il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez possa rinunciare alla convocazione dei tre ‘italiani’ Romelu Lukaku, Alexis Saelemaekers e Timothy Castagne. Il pretesto, infatti, sarebbero quello legato al nuovo DPCM che impedisce gli spostamenti da e per il territorio della Lombardia.

l portavoce della Federcalcio belga Pierre Deprez, parlando ai microfoni di SudPresse, ha però specificato quanto segue: «Per il momento, non abbiamo alcuna indicazione circa eventuali assenza a causa dell’epidemia. Le decisioni della federazione saranno prese in base alle disposizioni delle autorità competenti».

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!