Coronavirus, Malagò: “Inter-Ludogorets? Decide la UEFA. Recupero partite? Entro martedì il quadro completo”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, dopo aver commentato la decisione di non giocare Inter-Sampdoria, si è espresso a Rai Sport anche in merito alla decisione che potrebbe prendere la UEFA sul match tra la squadra di Antonio Conte e il Ludogorets: “Ricordiamo che quella partita è sotto l’egida della Uefa, saranno loro a decidere se la gara sarà a porte chiuse o con il pubblico. Recupero partite rinviate? Entro martedì, quando il ministro Vincenzo Spadafora è atteso per la riunione del consiglio nazionale, federazioni e leghe avranno il quadro completo. E’ indispensabile regolarsi il prima possibile“.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!