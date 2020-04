Coronavirus, parla la commissione medica della Uefa: “La ripresa del calcio è possibile”

Nonostante alcuni paesi, come la Francia e l’Olanda, abbiano scelto di chiudere la stagione calcistica anzitempo per evitare possibili tragedie dovute al Coronavirus, molti altri stati europei stanno ancora cercando il modo per riprendere a giocare a calcio. Per quanto l’ultima parola spetti comunque ai singoli governi, la Uefa ha voluto però ribadire la propria posizione: con le giuste misure di sicurezza, giocare è ritenuto possibile.

Il presidente della Commissione Medica della Uefa, Tim Meyer, ha infatti dichiarato: “Nel discutere qualsiasi ritorno al calcio competitivo e di livello élite, la salute dei giocatori, di tutti coloro che sono coinvolti nelle potenziali partite e del pubblico in generale è di fondamentale importanza”.

“Tutte le organizzazioni calcistiche che stanno pianificando il riavvio delle loro competizioni realizzeranno protocolli completi che dettano le condizioni sanitarie e operative garantendo che sia protetta la salute delle persone coinvolte nelle partite e che sia preservata l’integrità delle politiche pubbliche. In queste condizioni e nel pieno rispetto della legislazione locale è sicuramente possibile pianificare il riavvio delle competizioni sospese durante la stagione 2019/20”.

