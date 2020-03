Coronavirus, parla Lippi: “Ce la faremo, come ai Mondiali 2006. Playoff scudetto? Non mi convincono”

Intervistato sulle pagine de La Repubblica, l’ex tecnico di Inter e Juventus e della Nazionale Italiana Marcello Lippi ha parlato dell’emergenza legata al Coronavirus analizzando anche un confronto relativo alla situazione che ha colpito la Cina.

CINA – “I cinesi sono molto cari, mi ripetono di stare attento. Si riguardi, mister. Mi hanno anche promesso di mandarmi le mascherine. E’ stato giustissimo, sacrosanto chiudere tutto qui da noi come in Cina. Loro ce l’hanno fatta e ce la faremo anche noi”

SPORT ITALIANO – “Nei primi momenti il quadro cambiava ogni dieci minuti, siamo stati presi un po’ alla sprovvista. Ma poi c’è stato tutto il tempo per capire e agire: abbiamo compreso che, semplicemente, dovevamo cambiare la nostra vita, che ci piacesse oppure no. Interessi? Non è stato uno spettacolo edificante. E non capisco come possa pensare di disputare gli Europei a giugno o le Olimpiadi in Asia, in Giappone, tra luglio e agosto: come dire dopodomani. Per fortuna la Uefa ha deciso di sospendere le coppe e credo sarà così anche per gli Europei. Al limite, disputiamoli l’anno prossimo”

SCUDETTO – “Ho letto dei playoff ma non mi convincono e neppure ll’idea di assegnare lo scudetto adesso, così, in base alla classifica. Credo il campionato debba essere ripreso se sarà possibile, e concluso in modo tradizionale, altrimenti pazienza. Altre soluzioni mi sembrano mortificanti”

VINCERE IL CORONAVIRUS COME AI MONDIALI 2006 – “Più o meno sì. Ai Mondiali del 2006 prendemmo coraggio dopo le prime vittorie, quelle che io definisco dell’autostima. Battemmo in amichevole Olanda e Germania, sapevamo di essere in forma. Ricordo che i miei giocatori dicevano “siamo forti, cavolooo!” e lo diventammo ancora di più dopo quel casino di Calciopoli. Lo sport è un esempio da seguire. In questo momento come in Germania tanti anni fa avremmo bisogno dei primi risultati, di qualche numero finalmente incoraggiante, qualche statistica positiva: e allora riprendemmo coraggio come l’Italia prima della finale con la Francia. Sentivamo che ce l’avremmo fatta e anche adesso ce la faremo”

