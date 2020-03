Coronavirus, positivo il difensore dell’Hannover Timo Hübers

Probabilmente era solo questione di tempo finché anche tra i giocatori professionisti non spuntasse il primo contagio da Covid-19. Ed è il caso di Timo Hübers, difensore tedesco dell’Hannover, squadra in Serie B tedesca. Si presume che il 23enne sia rimasto contagiato durante un evento privato ma, per evitare ulteriori contagi, la squadra è stata messa in quarantena preventiva.

A comunicarlo è stato lo stesso club attraverso un nota ufficiale:“Timo Hubers è risultato positivo al Coronavirus. I compagni di squadra sono testati per precauzione. Si presume che Hübers sia stato infettato durante un evento a Hildesheim sabato scorso. Dal momento che il 23enne non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra dal momento dell’infezione, che è stata localizzata con precisione, non si può presumere che i compagni di squadra si siano infettati da lui. Tuttavia, stiamo agendo in modo responsabile – l’intera squadra, gli allenatori e il personale sono testati per il virus in via precauzionale”.

Anche il direttore sportivo del club Gerhard Zuber ha commentato la situazione: “Timo si è comportato in modo assolutamente esemplare. Finora non ha mostrato alcun sintomo. Quando ha scoperto che una persona che era stata con lui all’evento era risultata positiva, ha riferito direttamente dal medico ed è andato volontariamente in quarantena a casa “.

