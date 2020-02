Coronavirus, prende piede l’ipotesi di giocare a porte chiuse: la FIGC chiede l’ok al Governo

L’emergenza Coronavirus rimane viva in Italia, e mentre le autorità competenti stanno cercando il modo di arginare il contagio ed evitare l’epidemia, si sta studiando anche una modalità per far proseguire il campionato di Serie A senza inficiare la sicurezza e la salute pubblica. La soluzione più probabile e meno pericolosa sembra essere quella di disputare le partite a porte chiuse, impedendo quindi ai tifosi di accedere allo stadio ed evitando, di conseguenza, le pericolose folle potenzialmente ideali per la diffusione del virus.

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Ansa, la richiesta di giocare a porte chiuse sarebbe stata avanzata in queste ore, con la FIGC che avrebbe chiesto – e sarebbe in attesa di ricevere – l’ok del Governo per dare il via al processo. Diventa sempre più realistico, quindi, lo scenario di un big match Juventus-Inter senza pubblico allo stadio.

