Coronavirus, niente ritiri e quarantena da valutare: le decisioni di Spadafora sul protocollo di A

Nel giorni scorsi, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter aveva sollevato alcuni problemi in merito al protocollo di Serie A per l’emergenza Coronavirus per permettere alle squadre di ripartire in sicurezza. Tra i problemi sollevati da Marotta c’era l’obbligo di ritiro dei calciatori con la ripresa degli allenamenti di gruppo. I calciatori, dopo essere entrati nel centro sportivo, non potevano più uscire per ritornare a casa dalle famiglie.

Molti club non hanno la disponibilità di isolare i calciatori in stanze separate e per loro, stare lontani dalle famiglie per diverse settimane, sarebbe stato difficile. Per questo, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha deciso che i calciatori potranno tornare a casa, gli allenamento saranno un po’ diversi: niente partitella e niente tattica. Si procederà come nei giorni precedenti con piccoli gruppi a meno che il protocollo non cambi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport e riprendendo le parole di Spadafora c’è chi cerca di fare il furbetto e sta facendo allenare la squadra in gruppo, non tenendo conto delle regole. L’altra questione era la quarantena per tutta la squadra e lo staff qualora ci fosse una positività nel gruppo. Il Ministro Spadafora ha affermato che è disposto a rivedere questa regola nei prossimi 10 giorni così da poter tenere d’occhio la curva epidemiologica e far ripartire il campionato in sicurezza il 13 giugno.

Ultimo dubbio era legato alla responsabilità dei medici in caso di contagio. Gravina ha specificato che la responsabilità ricade sui medici sportivi solo che c’è dolo o colpa.

