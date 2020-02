Coronavirus, richiesta formale del Ludogorets a Inter e Uefa: “Aspettiamo informazioni sulla situazione della Lombardia”

Il Coronavirus ha letteralmente paralizzato il calcio italiano. Quattro gare rinviate quest’oggi in Serie A con i riflettori puntati anche sull’Europa League e sul prossimo impegno dei nerazzurri contro il Ludogorets. A questo proposito, il club ha chiesto a UEFA e al club interista aggiornamenti in merito allo spostamento di squadra e tifosi in Lombardia in occasione del match europeo attraverso un comunicato.

“FC Ludogorets ha chiesto in maniera formale a UEFA e Inter aggiornamenti sulla situazione nella regione italiana della Lombardia, il cui capoluogo è Milano. In questi giorni sono stati segnalati infatti casi di infezione da Coronavirus. Più di 600 tifosi bulgari sosterranno la squadra a San Siro giovedì 27 febbraio nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Molti di loro hanno già acquistato i biglietti aerei e sono previsti viaggi organizzati in autobus dalla Bulgaria all’Italia. Il Ludogorets attende dichiarazioni ufficiali ed una spiegazione dall’Inter sulla situazione in città. Una volta arrivate, il club informerà immediatamente i suoi sostenitori della situazione a Milano tramite una nota ufficiale. Inoltre, il Ludogorets collaborerà con le autorità diplomatiche bulgare sulla situazione in Italia”. Questo il comunicato rilasciato dal Ludogorets che attende, dunque, novità in merito alla situazione legata al Coronavirus per salvaguardare anche i propri tifosi.

