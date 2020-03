Coronavirus, secondo caso in Bundesliga: positivo un calciatore dell’Hertha Berlino

Il Coronavirus continua a colpire in particolare il mondo del calcio. E’ di pochi minuti fa la notizia di un nuovo calciatore contagiato in Bundesliga. Si tratta di un giocatore dell’Hertha Berlino, con il club che ha scelto di non rivelarne il nome. Squadra, staff tecnico e dipendenti della società in quarantena per due settimane per evitare la diffusione dell’epidemia: tra i protagonisti in isolamento c’è anche l’ex Milan Piatek.

“Il calciatore ha lamentato dei sintomi, ha fatto il test ed è risultato positivo. Ora bisognerà vedere se ci saranno altri casi. “La cosa più importante, adesso, è rispettare le regole. I ragazzi continueranno ad allenarsi da casa”, fa sapere l’Hertha Berlino attraverso le parole del medico sociale e di un esponente della dirigenza riportate da Tuttosport. Si tratta del secondo caso in Bundesliga dopo la notizia relativa a Luca Kilian del Paderborn.



