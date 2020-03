Coronavirus, Serie A nel caos: le alternative per il prossimo weekend

Come spesso accade nella vita di tutti i giorni, il caos nasce dalle certezze, belle o brutte che siano; nel caso del campionato nostrano, la certezza è di quelle imprevedibili: un virus che arriva da lontano, che ha paralizzato il regolare andamento del sistema produttivo italiano, non solo calcistico.

Il calcio, però, ovviamente, ne ha risentito: lo testimoniano gli svariati rinvii della 25esima e 26esima giornata del campionato, che ora si trova davanti ad un bivio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Serie A ha due alternative per lo svolgimento della 27esima giornata, che, in qualche modo, dovrà portare più squadre possibili in campo.

La prima ipotesi: svolgimento regolare della 27esima

Qualunque sia la decisione definitiva (che, visti i precedenti, potrebbe arrivare a ridosso del weekend), un punto di partenza c’è: l’intenzione è quella di evitare di giocare a porte chiuse. Da questo, infatti, dipende il collocamento delle partite che dovrebbero svolgersi nella cosiddetta zona gialla: Atalanta-Lazio (che però sarebbe da posticipare visto il ritorno di Champions League dei bergamaschi) ed Inter-Sassuolo in Lombardia, Bologna-Juventus e Spal-Brescia in Emilia-Romagna ed infine Verona-Napoli in Veneto. Per scongiurare il rischio di giocare senza spettatori, queste gare potrebbero svolgersi a decreto terminato, lunedì 9 marzo. Le altre partite, invece, si giocherebbero tra sabato e domenica, con Lecce-Milan già prevista come posticipo del lunedì.

La seconda ipotesi: recupero delle gare rinviate

L’altra ipotesi, invece, riguarda la disputa delle sei partite rinviate nella scorsa giornata per il prossimo weekend: sabato e domenica (a decreto aperto) si svolgerebbero Udinese-Fiorentina e Sampdoria-Verona, poiché bianconeri e blucerchiati si trovano al di fuori delle zone a rischio; le restanti quattro gare sarebbero collocate al lunedì. In questo scenario, però, bisogna includere la vicinanza per i nerazzurri tra Derby d’Italia e match di Europa League contro il Getafe.

Le certezze generano il caos, che a sua volta porta confusione ed immobilismo: lo sta imparando, purtroppo, il campionato di Serie A.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!