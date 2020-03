Coronavirus, Skriniar: “Non è facile, ma combattiamo insieme contro il virus”

Intervistato dall’account Instagram della pagina 433, il difensore nerazzurro Milan Skriniar ha parlato dei giorni di isolamento imposti per contrastare il Coronavirus e delle particolarità dettate dai social che coinvolgono i calciatori.

EMERGENZA – “Stiamo lavorando a casa, seguendo il lavoro che ci ha assegnato il nostro staff. Non è semplice restare concentrati, ma dobbiamo combattere tutti insieme questo virus e la situazione cambierà una volta finito tutto. Torneremo insieme al campo e ritroveremo la concentrazione”

SOCIAL – “Challenge sui social? Mi hanno taggato in tante challenge su Instagram, non so se ce ne sono altre che potremo fare”

