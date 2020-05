Coronavirus, Sneijder rinvia la sua partita d’addio. Ecco quando si giocherà

Il prossimo 3 giugno l’ex centrocampista dell’Inter Wesley Sneijder avrebbe dovuto giocare la sua partita di addio al calcio, ma a causa dell’emergenza coronavirus che sta devastando il mondo intero dovrà attendere ancora un altro anno. Per l’occasione erano attesi tanti ex eroi del Triplete nerazzurro, tra cui l’allenatore Josè Mourinho, oltre a Julio Cesar, il capitano Javier Zanetti, Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso e Diego Milito, come già annunciato dal cecchino di Utrecht in un’intervista di qualche mese fa. Oltre a loro tanti ex compagni di Nazionale e non dell’olandese, come l’allenatore Van Marvijk con cui ha raggiunto la finale del Mondiale 2010 persa poi ai supplementari contro la Spagna. La gara è stata spostata ufficialmente al 9 giugno 2021.

