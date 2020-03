Coronavirus, Tommasi: “Taglio degli stipendi ai calciatori? Consideriamo ogni elemento”

Ai microfoni dell’Ansa, il presidente della AIC Damiano Tommasi ha tracciato il punto della situazione in merito all’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro calcio. Attesa per la ripartenza del campionato di Serie A, con l’ipotesi relativa ad un possibile taglio degli stipendi dei calciatori che inizia a raccogliere consensi: “Il tema della sostenibilità del sistema calcio durante e dopo questa crisi globale è ovviamente tema di estremo interesse per tutti quelli che vivono in questo sistema, calciatori compresi. Tutti abbiamo l’interesse che l’equilibrio economico venga preservato e proprio per questo dobbiamo valutare tutti gli elementi del momento”.

Un ruolo dei calciatori come al solito di primissimo livello ma che si scontra anche con i problemi economici derivanti dalla crisi innescata post emergenza. Tommasi commenta così: “Mancati introiti, rinvio delle competizioni, cancellazione di eventi, contributi governativi, aiuti federali, sostegno delle istituzioni internazionali. Tutti questi elementi ci diranno quale sarà il ruolo dei calciatori”. Questa la situazione nel nostro calcio, con i calciatori che potrebbero vedere i loro salari toccati in maniera importante per provare a salvare l’intero sistema.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!