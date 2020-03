Coronavirus, ultimo giorno di isolamento domiciliare per l’Inter

Il periodo d’isolamento domiciliare, per i calciatori nerazzurri, sta per terminare: la giornata odierna, infatti, segna la fine della quarantena volontaria valida per l’Inter, dai calciatori allo staff tecnico. Secondo quanto riportato da Rai Sport, la società nerazzurra non prevede di ricominciare ad allenarsi nel breve periodo; continueranno, dunque, gli allenamenti dei calciatori tra le mura domestiche.

I giocatori dell’Inter non hanno mostrato sintomi riconducibili al Coronavirus, evitando di effettuare controlli tramite tamponi. Inizialmente, la data prevista per il ritorno ad Appiano Gentile della squadra era il 25 marzo: al momento, però, sembra impronosticabile prevedere l’effettivo ritorno alla Pinetina da parte della compagine nerazzurra.

