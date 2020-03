Coronavirus, Zhang: “Non importa il tifo: lottiamo come una squadra contro l’emergenza”

Steven Zhang e l’Inter ancora una volta impegnati in prima linea per combattere l’emergenza legata al Coronavirus che ha colpito l’Italia e paralizzato l’Europa intera. Attraverso il suo profilo Instagram, il presidente dei nerazzurri ha scelto di dimostrare ancora una volta la sua vicinanza a chi lotta in prima linea contro l’epidemia in un periodo davvero complicato.

“Continueremo con forza – scrive Zhang – a dare il nostro contributo e a supportare il mondo in questo periodo difficile. Non è importante per quale squadra tu faccia il tifo o da dove vieni. Oggi e per sempre, lottiamo come una squadra”. E’ di questa mattina, inoltre, il comunicato relativo alla donazione di 300mila mascherine ed altri prodotti sanitari alla Protezione Civile da parte dell’Inter e di Suning, impegnate per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Questo, intanto, il post pubblicato da Steven Zhang.